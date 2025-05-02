Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları 30 Mayıs'a Kadar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları 30 Mayıs'a Kadar

Esenyurt Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için toplu sünnet kayıtlara 30 Mayıs'ta sona erecek.

02.05.2025 10:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesince yapılacak toplu sünnet organizasyonu için kayıtlar 30 Mayıs'ta sona erecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocukları için düzenlediği toplu sünnet organizasyonuna başvuru süreci devam ediyor.

Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları gelir belgesi, veli ve çocuğun kimlik fotokopisiyle başvuru yapabilecek.

Kayıtlar, 30 Mayıs'a kadar Kıraç Beyaz Masa, Engelliler Koordinasyon Merkezi ile Yunus Emre Kültür Merkezi'nde alınacak.

Vatandaşlar, kayıtla ilgili detaylı bilgiye belediyenin "444 0 411" numaralı çağrı merkezinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Esenyurt, Güncel, Sünnet, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları 30 Mayıs'a Kadar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak
İsrail’den Şam’a saldırı Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular İsrail'den Şam'a saldırı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınını vurdular
Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor Yasal sınırın 9 kat üzeri alkol alan sürücü: Dişim ağrıyor
Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir Vali Gül görüntüyü paylaşıp uyardı: Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir
Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi Çocuk katillere büyük cezalar geliyor Minguzzi cinayeti sonrası harekete geçildi! Çocuk katillere büyük cezalar geliyor
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan’ı ziyaret eden Zeybekçi’den dikkat çeken sözler TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret eden Zeybekçi'den dikkat çeken sözler

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 21:05:07. #7.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Toplu Sünnet Kayıtları 30 Mayıs'a Kadar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.