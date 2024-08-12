Esenyurt\'ta Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

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ESENYURT'ta çocuklara uyuşturucu madde satan şüpheli M.Ö. suçüstü yakalandı. Şüpheli M.Ö.'nün yapılan üst aramasında satışa hazır 14 parça uyuşturucu madde ve 580 lira ele geçirildi.

Olay, dün İncirtepe Mahallesi 261. Sokak'ta meydana geldi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosiklet Polis Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, 'Çocuklara uyuşturucu madde ticareti yapılıyor' ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, kimliği tespit edilen şüpheli M.Ö.'yü takibe alarak çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından M.Ö., S.S. adlı bir çocuğa uyuşturucu madde satmaya çalıştığı sırada polis ekipleri tarafından yakalandı. S.S. isimli çocuk ise kısa kovalamacanın ardından yakalanarak Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Yakalanan M.Ö.'nün üst aramasında satışa hazır 14 parça şeklinde toplam 43,26 gram uyuşturucu madde ve 580 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.