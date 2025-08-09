Esenyurt\'ta Vinç Kazası: Dede ve Torun Altta Kaldı

Derya EVREN KORKMAZ-Fırat ALKIZ/İSTANBUL, - ESENYURT'ta park halindeyken el freni çekilmediği iddia edilen vinç, kendi kendine hareket ederek yol kenarındaki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise, o sırada kaldırımda olan Rauf Gündoğdu ve torunlarına çarptı. Aracın altında kalarak bacağı kırılan Gündoğdu ve torunları, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Sultaniye Mahallesi Aşık Şenlik Caddesi'nde meydana geldi. Park halindeyken el freni çekilmediği öne sürülen vinç, kendi kendine hareket ederek yol kenarında duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, o sırada kaldırımda olan Rauf Gündoğdu'ya ve 3 torununa çarptı. Otomobilin altında kalan dede ve torunları, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen acil sağlık ekibi, olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Rauf gündoğdu'yu ambulansla hastaneye kaldırdı. Gündoğdu'nun bacağının kırıldığı tespit edildi. Kazada Gündoğdu'nun torunları olan 3 küçük çocuğun ise yaralanmadığı öğrenildi.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şoförü içinde olmayan vincin geri hareket ederek otomobile çarpması ve otomobilin savrularak kaldırımda oturanları altına aldığı anlar yer alıyor.

'BABAMIN AYAĞI ARABANIN ALTINDA KALDI'

Kazada bacağı kırılan Rauf Gündoğdu'nun oğlu Resul Gündoğdu, "Vinç şu sokağa park etmeye gelmiş. Herhalde el frenini çekmeyi unutmuş. Araba geri gelip bizim arabaya çarpmış. Babam ve yeğenlerim de arabanın yanındaydı. Direkt çarpınca bizim araba da babamla yeğenlerimi savurdu. Babamın ayağı arabanın altında kaldı. Ezilmiş. Sonra şoför koştu, el frenini çekti. Komşular sağ olsun, onlar çıkarmışlar babamı. Sonra da ambulans gelip hastaneye götürmüş. Yeğenlerimin durumu iyi. Sadece çizikler var" diye konuştu.

'MİLLET ARABAYI KALDIRARAK ONLARI ÇIKARDI'

Kazayı gören Songül Karaçöp ise, "Hızla geliyordu. Ben de o esnada buradaydım. Adam da oturuyordu. Geldi, taksiyi devirdi adamın üstüne. 3 çocuk ve adam altta kaldı. Millet arabayı kaldırarak altından onları çıkardı" dedi.