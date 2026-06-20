Esenyurt'ta YKS Destek Hizmetleri - Son Dakika
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Esenyurt'ta YKS Destek Hizmetleri

20.06.2026 12:05
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Esenyurt Belediyesi, YKS'ye giren öğrencilere ve velilere destek hizmetleri sundu.

Esenyurt Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler ve aileler için okul önlerinde çeşitli destek hizmetleri sundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde sınav yapılan 36 okulda görev alan belediye ekipleri, öğrencilere ve onları bekleyen velilere çorba, kek, meyve suyu ve su ikram etti.

Sınav sabahı erkenden sahada olan ekipler, öğrencilerin sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmesi için de çalışma yürüttü. Trafik ve ulaşım nedeniyle geç kalma riski bulunan öğrenciler, motorize zabıta ekiplerince sınav alanlarına ulaştırıldı.

Belediye ekipleri, sınavın yarın yapılacak diğer oturumlarında da okul önlerinde hizmet vermeye devam edecek.

Hizmetlerden memnuniyetini dile getiren velilerden Halil Arslan, belediye ekiplerine teşekkür etti.

Arslan, Esenyurt Belediyesinin burada sağladığı hizmetlerden çok memnun olduklarını belirterek, "Böyle bir imkan sunmaları gerçekten çok güzel. Burada parası olan da var olmayan da var. İnsanları düşünerek bu tür hizmetler sunmaları bizi mutlu etti. Çok hoşumuza gitti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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