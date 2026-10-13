Esenyurt'ta yorgan üretilen atölyede yangın söndürüldü, hasar oluştu - Son Dakika
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Esenyurt'ta yorgan üretilen atölyede yangın söndürüldü, hasar oluştu

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Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yorgan üretilen tek katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının büyümesiyle çalışanlar dışarı çıktı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Esenyurt'ta yorgan üretimi yapılan atölyede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Akçaburgaz Mahallesi 3002 Sokak'ta yorgan üretilen tek katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının büyümesiyle iş yerinde bulunan çalışanlar dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında atölyede hasar oluştu.

Kaynak: AA
EsenyurtGüvenlikİtfaiyeGüncelOlaySon Dakika

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