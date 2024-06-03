Esenyurtlu Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde Pedallarını Çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurtlu Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde Pedallarını Çevirdi

Esenyurtlu Çocuklar Dünya Bisiklet Günü\'nde Pedallarını Çevirdi

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikte çocuklar bisiklet sürdü, Belediye Başkanı Ahmet Özer bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarını söyledi.

03.06.2024 15:25  Güncelleme: 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İSTANBUL)- Esenyurtlu çocuklar, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü'nde pedallarını hem sağlık hem de spor için çevirdi. Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Ahmet Özer, ilçedeki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarını söyledi.

Esenyurt Belediyesi'nin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte, bisiklet kullanımının önemine dikkat çekilerek farkındalık oluşturuldu. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in başlangıcını yaptığı etkinlikte, çocuklar Kaykay Parkı'ndan Vadi Esenyurt Parkı'na kadar sürüş deneyimi yaşadı.

Etkinlik sonunda yıl boyunca bisiklet eğitimi alan kursiyerler, madalya ve sertifikalarını Başkan Özer'den aldı. Programda konuşan Başkan Ahmet Özer, kente bisiklet kültürünü kazandırmak için pedalları hem sağlık hem de spor için çevirdiklerini söyleyerek, bisiklet kullanımının önemine değindi. Özer, içedeki bisiklet ve yürüyüş yollarını artıracaklarının da müjdesini verdi.

"Bisiklet ve yürüyüş yolları yapacağız"

Bisikletin hem doğayı koruduğunu hem de insanı sağlıklı kıldığını belirten Başkan Özer, "Araçlar bir yerden bir yere giderken, bizi rahat götürüyor ama doğaya zarar veriyor. Böyle giderse bir süre sonra bu dünya yaşanamaz bir hale gelecek. Bunu korumanın yöntemlerinden biri de bugün gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliktir. Bisiklet hem insanı sağlıklı kılıyor hem de doğaya zarar vermiyor. Fakat Esenyurt'ta bisiklet yolları yok. Bir şehir düşünün ki 1 milyon resmi nüfusu var ama yeterince yürüyüş ve bisiklet yolları yok. Bizim derhal bununla ilgili çalışma yapmamız lazım. Her şey sağlıklı toplum için. Sağlıklı toplumunda temeli sağlıklı çocuklar ve gençlerdir. Bunun yollarından biri de spor yapmaktır. Biz belediye olarak öncelikle halkın spor yapacağı alanlar yapmalıyız. Sonra amatör sporlara öncülük etmeliyiz. Sonra da varsa profesyonellere de katkı sunmalıyız" dedi.

"Esenyurt'umuzu bir spor şehri yapacağız"

Sağlıklı bir toplum için belediye tesislerinde 29 farklı branşta 35 bin 500 kişiye spor hizmeti verdiklerinin altını çizen Özer, şöyle konuştu:

"Bunu artıracağız. Herkes çevresindekileri yürümeye, spor yapmaya, bisiklet sürmeye teşvik etsin. Bisikleti hayatımızın bir parçası haline getirelim. Çevreci bir toplum olmamız lazım. Bu toplumun mimarı da kadınlarımızdır. Onların öncülüğünde, Esenyurt'u sporun, sanatın ve kültürün başkenti haline getireceğiz. Benim en büyük ideallerimden biri bu. Bundan sonra bu tür etkinliklerimizi daha da artıracağız. İlçemizdeki yürüyüş ve bisiklet yollarını çoğaltarak çocuklarımızı buna teşvik edeceğiz. Sizlerin yardımıyla Esenyurt'umuzu bir spor şehri yapacağız."

Etkinliğe çocuklarıyla katılan anneler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Emine Sena Gündüz: "Bugün burada toplandık. Belediye Başkanımız güzel bir konuşma yaptıktan sonra bisikletlerimizi sürdük. Burada çok eğlenceli vakit geçirdik. Bisiklet etkinliği bittikten sonra bize madalya dağıttılar. Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e bu etkinliği gerçekleştirdiği için teşekkür ederim. İnşallah böyle etkinlikler her zaman devam eder."

-Zehra Batı: "Herkesin Dünya Bisiklet Günü'nü kutluyorum. Belediyemize böyle bir etkinliği düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok eğlendi. Biz büyükler için de çok güzel bir aktivite oldu."

Kaynak: ANKA

Esenyurt Belediyesi, Ahmet Özer, Esenyurt, Dünya, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurtlu Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde Pedallarını Çevirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:30 Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış Yerine kayyum atanan Hakkari Belediye Başkanı yüklü miktarda para ile yakalanmış
13:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller’in cenaze törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özer Uçuran Çiller'in cenaze törenine katıldı
13:09 DEM Parti “kayyum“ kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor DEM Parti "kayyum" kararı sonrası belediyelerin önünde nöbet eylemleri başlatıyor
12:59 FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü Yeğeninden iddialara yanıt var FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Yeğeninden iddialara yanıt var
12:27 Yasak aşk az kalsın canından ediyordu Kadının eşine yakalanan adam 3’ncü kattan atladı Yasak aşk az kalsın canından ediyordu! Kadının eşine yakalanan adam 3'ncü kattan atladı
14:40 Erkan Petekkaya “Bilmediğiniz şeyler dönüyor“ deyip Erdoğan’dan yardım istemişti Sorun saatler içinde çözüldü Erkan Petekkaya "Bilmediğiniz şeyler dönüyor" deyip Erdoğan'dan yardım istemişti! Sorun saatler içinde çözüldü
14:28 Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım’dan izin almadım Jose Mourinho: Transferimi Ali Koç bitirdi, Aziz Yıldırım'dan izin almadım
14:26 Özgür Özel’den Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır Özgür Özel'den Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki: Bu halkın iradesini yok saymaktır
13:59 Mezuniyet baloları yasaklandı mı Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu Mezuniyet baloları yasaklandı mı? Bakan Tekin tartışmalara noktayı koydu
13:24 Icardi bile o kadar kazanmıyor Ndombele’nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı Icardi bile o kadar kazanmıyor! Ndombele'nin 1 dakikalık maliyeti dudak uçuklattı
13:19 Ahmet Türk’ten Hakkari Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor Ahmet Türk'ten Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk yorum: İktidar kendi kuyusunu kazıyor
12:57 Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi Kurultay sonrası ortadan kaybolan Meral Akşener günler sonra ilk kez görüntülendi
12:51 Fenerbahçe’ye gelecek mi Lewandowski’den açıklama var Fenerbahçe'ye gelecek mi? Lewandowski'den açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2024 16:06:24. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurtlu Çocuklar Dünya Bisiklet Günü'nde Pedallarını Çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement