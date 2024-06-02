ESEV Sanat Festivali başladı, Filistin zulmü unutulmadı - Son Dakika
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ESEV Sanat Festivali başladı, Filistin zulmü unutulmadı

ESEV Sanat Festivali başladı, Filistin zulmü unutulmadı

Esenler Belediyesi Sanat Evi tarafından düzenlenen ESEV Sanat Festivali, Dr. Kadir Toptaş Kültür Merkezi'nde başladı. Festivalde, ESEV'de eğitim alan gençlerin farklı branşlarda yeteneklerini sergilemesinin yanı sıra Filistin'de yaşanan zulüm de unutulmadı. Festivalde grafiti duvarı boyanarak dünyaya barış mesajları verildi. Ayrıca, Gazze için farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli çalışmalar düzenlendi. Konserler, tiyatro gösterileri ve workshoplar da festival kapsamında yer alacak.

02.06.2024 10:05
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Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen ESEV Sanat Festivali Dr. Kadir Toptaş Kültür Merkezi'nde başladı.

ESEV'de eğitim alan çeşitli yaş gruplardan kursiyerin farklı branşlarda yeteneklerini sergiledikleri festival kapsamında Filistin'de yaşanan zulüm de unutulmadı.

ESEV Koordinatörü Mehmet Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde farklı branşlarda etkinlikler düzenleyerek, gençlerin gelişimine katkıda bulunduklarını söyledi.

Festivalde, ESEV bünyesinde eğitim gören gençlerin sahne aldığına işaret eden Yıldırım, "Festivalle birlikte gençlerimiz, aldıkları eğitimin bir çıktısı olarak kendilerini gösterme imkanı buluyorlar. Onların burada sahne almaları bizler için çok önemli. Çünkü gençlerimiz sahneye çıkınca büyük bir özgüven sahibi oluyorlar, kendilerini daha rahat ifade edebiliyorlar. Onlar burada hayatı sanata dönüştürüyorlar. Burası onların bir anlamda evi gibi ve yeni arkadaşlıklar ediniyor, bilgiler öğreniyorlar." dedi.

" Gazze'yi gündemde tutmaya çalışıyoruz"

Gazze'de yaşanan insani dramın kendileri için de önemli bir gündem oluşturduğunu ve Gazze'yle ilgili çeşitli çalışmalar düzenlediklerini belirten Yıldırım, "Burada öğrencilerimizle workshoplar yapıyoruz ve böylece bu meseleyi öğrencilerimizin gündeminde tutmaya çalışıyoruz. Çünkü bu herhangi bir insanın sessiz kalamayacağı bir durum. Bir yerde bir zulüm varsa, orada yaşananlara her şeyden önce insan olarak karşı çıkmamız gerektiğini biliyoruz. Bu bilinç ve duyguyla arkadaşlarımızla da ortak bir hissiyatta buluşabiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Festivalde Filistin'de yaşanan zulmü konu alan grafiti duvarı da boyanarak dünyaya barış mesajları verildi.

Grafiti eğitmeni Enes İsen ise grafiti öğrencileriyle birlikte Gazze için festivalde buluştuklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Gazze'de olanlar zaten bizim gündemimizde. Bu çalışma kararını öğrenci arkadaşlarımızla birlikte aldık. Sonuçta orada bir soykırım var. Gazze'de yaşananları burada acı bir şekilde hissediyoruz ve çok üzgünüz. Biz de orada yaşananları kınayarak ve bir farkındalık oluşturmak için çalışıyoruz. Çalışmamızı görenler çok güzel tepkiler veriyor ve bu meselenin farkında olduklarını bize iletiyorlar. Gazze için acil bir şekilde ateşkes ilan edilmesini istiyoruz."

Konserler ve tiyatro gösterilerinin yanı sıra karikatür, kaligrafi ve seramik gibi branşlarda düzenlenecek workshopların da yer alacağı festival, 8 Haziran'a kadar devam edecek.???????

Kaynak: AA

Filistin, Gazze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ESEV Sanat Festivali başladı, Filistin zulmü unutulmadı - Son Dakika

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