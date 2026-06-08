Dobidob Yollarda Çocuklar Doğa Nöbetinde - Son Dakika
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Dobidob Yollarda Çocuklar Doğa Nöbetinde

08.06.2026 10:47  Güncelleme: 12:12
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İzmir'de hizmet süresini tamamlayan ESHOT otobüsü, eğitim aracına dönüştürülerek kırsal ve dezavantajlı bölgelerde çocuklara geri dönüşüm ve çevre bilinci kazandırıyor.

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait hizmet süresini tamamlayan ESHOT otobüsünün İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından eğitime kazandırılması ile oluşan Dobidob ile kırsal ve dezavantajlı bölgelerde çocuklara geri dönüşüm bilinci aşılanıyor. Minikler hem eğleniyor hem de doğayı korumanın yollarını öğreniyor.

Çevre sorunlarının her geçen gün daha fazla hissedildiği dünyada, sürdürülebilir bir gelecek için çocukların bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve İzmir Ekonomi Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen Dobidob Eğitim Otobüsü de bu amaçla İzmir'in farklı noktalarında çocuklarla buluşuyor. Hurdaya ayrılan bir ESHOT otobüsünün dönüştürülmesiyle oluşturulan eğitim otobüsünde öğrencilere geri dönüşümün çevre ve doğal kaynakların korunmasındaki rolü anlatılıyor. Oyunlar ve uygulamalı etkinliklerle verilen eğitimlerde plastik, cam, metal ve kağıt gibi atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasının önemi vurgulanıyor.

ÇEVRE BİLİNCİ AŞILIYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı bünyesinde görev yapan çevre mühendisi Burak Andaç, çocuklara verdiği eğitimlerde geri dönüşümün çevresel etkilerine dikkati çekerek, "Günlük hayatta ortaya çıkan atıkların yaklaşık yüzde 30-40'ı geri dönüştürülebilir nitelikte. Bu atıkların ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması hem doğal kaynakların korunmasını hem de atık miktarının azaltılmasını sağlıyor. Çocuklarımıza bu bilinci küçük yaşlarda kazandırmak istiyoruz. Çünkü çevrenin korunmasında en önemli adım farkındalık oluşturmak" dedi.

ÇOCUKLARDAN ÇEVRE MESAJI

Dobidob Eğitim Otobüsü'nde eğitim alan öğrenciler de geri dönüşümün önemini öğrendiklerini söyledi. Öğrenciler, çevreyi temiz tutmanın, atıkları ayrıştırmanın ve doğayı korumanın gelecek nesiller için büyük önem taşıdığını belirtti. Eğitim alan Simirna Peri Başoğlu, geri dönüştürülebilir atıklar konusunda önemli bilgiler edindiğini söylerken, Emine Çandır da doğanın ve çevrenin korunmasının önemine değindi.

Ela Yıldız ise çevreyi kirletmemeyi öğrendiğini ifade ederek, atıkları geri dönüştürmenin dünya için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Aden Yılmaz geri dönüşümün çok faydalı olduğunu öğrendiğini vurguladı.

"KÜÇÜK YAŞTA BİLİNÇLENMELERİ ÇOK ÖNEMLİ"

Menderes Barbaros Mahallesi Muhtarı Esin Yılmaz ise çevre eğitimlerinin erken yaşlarda verilmesinin önemine dikkati çekerek, "Plastik atıklar doğada uzun yıllar yok olmuyor ve çevreye ciddi zarar veriyor. Çocuklarımızın bu konuda küçük yaşta bilinçlenmesi çok önemli. Bu eğitimler sayesinde hem doğayı korumanın önemini öğreniyorlar hem de çevreye karşı daha duyarlı bireyler olarak yetişiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Dobidob Yollarda Çocuklar Doğa Nöbetinde - Son Dakika

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