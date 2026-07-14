Eşini Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde eşini darbedip bıçaklayan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Temmuz'da Mahfesığmaz Mahallesi'ndeki evlerinin bulunduğu apartmanın önünde tartıştığı Afganistan uyruklu eşi K.C'yi (38) çekiçle darbedip bıçakladıktan sonra kaçan D.G'yi (43) yakalamak için çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları araştırmayla zanlının merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nden bir minibüse binerek Yumurtalık ilçesine gittiğini belirledi.
İlçeye giden ekipler, şüpheliyi saklandığı barakada yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olayın ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan kadının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
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