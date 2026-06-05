Eşini Öldürme İddiasında Beraat

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde tabancayla eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık, yargılandığı davada "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ise "delil yetersizliğinden" beraat etti.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık İbrahim S. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasında, olay günü maktulün ikametlerinde bulundukları esnada sanık ile tartıştığını, sanığın kendisine ait tabanca ile eşini göğsünden bitişik atış ile öldürdüğünü bildirerek, İbrahim S'nin "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık İbrahim S, olay günü eşinin intihar ettiğini iddia ederek, tahliyesini ve beraatini talep etti.

Maktul Günay Sena S'nin müşteki ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını yineleyerek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "eşe karşı kasten öldürme" suçundan "delil yetersizliği" gerekçesiyle beraatine karar verdiği sanığı, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırarak, tutuklulukta kaldığı süreyi dikkate alıp tahliyesine karar verdi.

Olay

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde 8 Aralık 2024'te evinde Günay Sena S. (23), tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralanmıştı.

İhbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kadın, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamamıştı.

Bunun üzerine polis ekipleri, ölen kadının eşi İbrahim S'yi gözaltına almış, zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede 12 Aralık 2024'te nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

İbrahim S. emniyetteki ifadesinde, başka bir kadından kendisine gelen mesajı eşinin gördüğünü, bu nedenle aralarında tartışma çıktığını ve bu sırada karısının evde bulunan tabancıyla intihar ettiğini öne sürmüştü.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanık hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.