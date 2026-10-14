Eşini öldürüp kızını yaralayan sanığa Diyarbakır Bağlar'da ağırlaştırılmış müebbet istendi

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde dini nikahlı eşini öldüren, kızını yaralayan tutuklu sanık hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dini nikahlı eşi Kerima A'yı (58) öldürdüğü, kızı H.A'yı yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Z.A. (72) hakkında hazırlanan iddianame, 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde bir sitenin bahçesinde 15 Nisan'da yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Kerima A'nın kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetmesi, H.A'nın ise yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Sanık ile maktulün 7 yıldır ayrı yaşadıkları ifade edilen iddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Bu süreçte maktul çocuklarıyla birlikte yaşamaya devam etmiştir. Bu durumu kabullenemeyen sanığın uzun süredir eşinin ve çocuklarının yaşadığı sitenin etrafında onları gözetlediği belirlenmiştir. Olay günü, maktul ile kızının hasta ziyaretine gitmek üzere saat 18.30 sıralarında ikametlerinden çıktıkları belirlenmiştir. Maktul ve kızı saat 21.14 sıralarında ikametlerinin bulunduğu siteye gelmek üzere oldukları sırada Turgut Özal Bulvarı'nda sanık ile karşılaşmışlardır. Sanık siteye giren müştekilerle tartışmış, bu tartışma neticesinde de öldürme kastıyla kızına ve eşine ateş etmiştir."

İddianamede sanığın kullandığı tabanca ve fişeklerle ilgili Diyarbakır Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğünce hazırlanan rapora göre, söz konusu tabanca ve fişeklerin 6136 sayılı Kanun'a göre yasak niteliğe haiz ateşli silah ve fişekler olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Otopsi raporunun da yer aldığı iddianamede, maktulün ölümünün ateşli silah yaralanmasına bağlı kot kırıkları (kaburga kemiklerinde direkt veya endirekt travma sonucu meydana gelen bütünlük bozukluğu) ile birlikte iç organ yaralanması sonucu gelişen iç ve dış kanama nedeniyle meydana geldiğinin belirlendiği ifade edildi.

İddianamede ifadesi yer alan görgü tanığı G.K, saldırının gerçekleştirildiği sitede yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Olay günü siteye girerken 2-3 el silah sesi duydum. Geriye dönüp baktığımda gece ve karanlık olmasından dolayı yüzünü göremediğim bir kişinin bir kadını yaraladığını, aynı kişinin başka bir kadının da göğsüne doğru 2 el ateş ettiğini gördüm. Daha sonra kişi, elindeki silahla yürüyerek siteden ayrıldı."

İddianamede sanık Z.A'nın ifadesine ilişkin şunlar kaydedildi:

"Eşimle yıllardır ayrı yaşıyoruz. Eşim ve çocuklarım beni evden kovdular. Bu nedenle başka bir evde yaşıyordum. Eşim ve çocuklarımdan evi boşaltmalarını istedim. Onlar ise bu isteğime yanaşmadılar. Bu sebeple uzun yıllardır taşıdığım tabancayla olay yerine gittim. Eşim ve kızımla karşılaştığımda evin anahtarını kendilerinden istedim. Onlar da hakaret ederek beni ittiler. Daha sonra söz konusu olayı gerçekleştirdim."

İddianamenin sonuç kısmında şu değerlendirmede bulunuldu:

"Sanık Z.A. dini nikahlı eşi Kerima A'yı tabancayla ateş etmek suretiyle 'kasten öldürme', öz kızı H.A'yı ise öldürme kastıyla ateş ederek 'kasten öldürmeye teşebbüs' ile ruhsatsız silah, şarjör ve mermileri taşımak, bulundurmak ve olayda kullanmak suretiyle üzerine atılı '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' suçlarını işlemiştir. Sanık hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunduğu anlaşıldığından sanığın üzerine isnat edilen suçlardan cezalandırılması kamu adına iddia ve talep olunur."

İstenilen ceza

İddianamede, tutuklu sanık Z.A. hakkında "kasten öldürmek" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" ile "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası isteniyor.