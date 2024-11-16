Eşinin Bıçakladığı Kadın Hastanede

İstanbul Arnavutköy'de eşinin bıçaklaması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Bolluca Mahallesi'nde, 10 yıl önce evlenen D.G. (37) ile eşi O.G. (48) arasında, aldatma iddiası nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma sırasında O.G, eşi D.G'yi bıçaklayarak ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis ekiplerince yapılan çalışmada, kaçan zanlı kullandığı bıçakla Bağcılar'da yakalandı.
Emniyetteki işleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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