Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten beri 2 binden fazla çocuğun gözaltına alındığını bildirdi - Son Dakika
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Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten beri 2 binden fazla çocuğun gözaltına alındığını bildirdi

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Filistin Esirler Cemiyeti, Ekim 2023'ten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğun gözaltına alındığını ve en az 350'sinin ağır koşullarda tutulmaya devam ettiğini açıkladı. Cemiyet, İsrail'in dün gece Batı Şeria'nın El Halil kentinde 6 çocuğu daha gözaltına aldığını belirtti.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze Şeridi'nde soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, bunlardan en az 350'sinin ağır koşullarda tutulmaya devam ettiğini bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentinde bulunan Sair ve Eş-Şuyuh beldelerinde 6 çocuğu daha gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Ekim 2023'te başlayan süreçten bu yana 2 binden fazla Filistinli çocuğun gözaltına alındığının tespit edildiği, bunlardan en az 350'sinin ağır koşullarda tutulduğu kaydedildi.

Filistinli çocukların tehdit, gözaltı, işkence, aç bırakma, tecrit ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma gibi uygulamalarla hedef alınmasının arttığı uyarısında bulunulan açıklamada, Gazze Şeridi'nden alıkonulan çocukların sayısına ilişkin bilgilerin ise belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Açıklamada, Gazze'de aralarında çocukların da bulunduğu binlerce kişinin kayıp olduğu ve zorla kaybetme uygulamasının sürdüğü ifade edildi.

İsrail makamlarının Filistinlileri haklarında açık bir suçlama yöneltmeden ve serbest bırakılacakları tarihe ilişkin bilgi vermeden alıkoymasına imkan tanıyan idari tutukluluk uygulamasının, çocukları belirsizlik içinde bıraktığı, aile ve eğitim hayatlarındaki istikrarı bozduğu belirtildi.

İsrail mahkemelerinin de etkili bir hesap verebilirlik mekanizmasının bulunmadığı ortamda çocuklara yönelik ihlallerin sürmesine katkıda bulunduğuna işaret edildi.

Çocukların gözaltı koşulları

Cemiyetin açıklamasında, İsrail'in Megiddo Hapishanesi'nde Mart 2025'te hayatını kaybeden Filistinli çocuk Velid Ahmed'in durumuna dikkat çekildi.

Açıklamada, Ahmed'in ölümünden önce ciddi kilo kaybı yaşadığına, yetersiz beslenme ve susuzluk belirtileri gösterdiğine ilişkin tıbbi bulguların bulunduğu belirtilerek, soruşturma dosyasının kapatılmasının hesap verebilirlik konusunda soru işaretleri doğurduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 15 yaşındaki Muhammed Hamid'in İsrail'deki Ofer Hapishanesi'nde tutulduğu sırada uyuz hastalığına yakalandığı ve sağlık durumunun giderek kötüleştiği aktarıldı.

Hamid'in hayati organlarını etkileyen ciddi enfeksiyonlar geçirdiği, kalp ameliyatları geçirdiği ve kritik durumda yoğun bakıma alındığı belirtilen açıklamada, çocuğun daha sonra bacaklarından birinin kesildiği kaydedildi.

İsrail makamlarının sağlık durumunun kötüleşmesinin ardından serbest bıraktığı Hamid'in yaklaşık 3 aydır tedavi görmeye devam ettiği aktarılan açıklamada, bu durum İsrail'in tedavi sorumluluğundan kaçması olarak değerlendirildi.

Açıklamada, keyfi olarak alıkonulan çocukların serbest bırakılması, idari tutukluluk uygulamasının ve zorla itiraf alma girişimlerinin sona erdirilmesi, işkence ve aç bırakmanın durdurulması ve tutukluların sağlık hizmetlerine erişiminin sağlanması için uluslararası topluma harekete geçme çağrısı yapıldı.

Cemiyetin açıklamasında, ihlallerin belgelenmesi ve kınanmasının ötesine geçilerek somut adımlar atılması ve cezasızlığın sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

İsrail, ABD'nin desteğiyle Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattı. Saldırılarda on binlerce Filistinli hayatını kaybetti veya yaralandı, sivil altyapının yaklaşık yüzde 90'ı yıkıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor. Bu süreçte baskınlar, gözaltılar, ateş açma olayları, ev yıkımları, Filistin topraklarına el koyma ve yeni yasa dışı yerleşim noktaları kurma gibi uygulamalar devam ediyor.

Kaynak: AA
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