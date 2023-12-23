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ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Töreni Gerçekleşti - Son Dakika
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ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Töreni Gerçekleşti

Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER) tarafından düzenlenen Kültür Sanat Ödülleri töreni, Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törende, 2022 yılının ödülleri kazananlara takdim edildi. ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, ödüllerin kültür sanat çevresinin görüşlerine dayanarak seçildiğini belirtti ve gelecek yıllarda da ödüllerin vermeye devam edileceğini söyledi. Törende, 24 dalda 27 kişi ve kuruma ödül verildi.

ESKADER Kültür Sanat Ödülleri Töreni Gerçekleşti
23.12.2023 - 19:17,
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Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneğinin (ESKADER) düzenlediği "Kültür Sanat Ödülleri" töreni yapıldı.

Fatih Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen törende, 2022 yılının ödülleri kazananlara takdim edildi.

Programda konuşan ESKADER Başkanı Fatma Ersem Yargıcı, ödüllerin verileceği isimleri seçerken kültür sanat çevresinin görüşlerini dikkate aldıklarına işaret ederek, "ESKADER Yönetim Kurulu, dernek üyeleri ve kültür sanat camiasından birçok kişinin katkılarıyla hazırlanan listede, 27 kişi ve kuruma ödül verildi. Ödülleri, kıymetli olan kültür insanlarını ve kurumları daha fazla gösterebilmek için veriyoruz. Bundan sonra da her yıl vermeye devam edeceğiz." dedi.

Yargıcı, kurumun 15 yıldır değerli üyeleri ve sanatsever dostlarıyla birlikte etkinlikler gerçekleştirdiğini dile getirerek, "İmkanları mütevazı ama hayalleri, idealleri ve dertleri büyük dünya kadar. İnsan iyi olacaksa bu ancak sanatla mümkün." diye konuştu.

Müzisyen Ender Doğan'ın mini konser gerçekleştirdiği ödül törenini spiker ve program yapımcısı Harun Yöndem sundu.

2022 ödüllerinde 24 dalda 27 isim ödüle layık görüldü

Bu yıl "Üstün Hizmet Ödülleri"ne Prof. Dr. Abdullah Uçman, Prof. Dr. Mertol Tulum ve Dr. Aydın Yüksel, "Özel Ödül"e ise Prof. Dr. Ramazan Şeşen değer görüldü.

"Araştırma-İnceleme" dalında Ketebe Yayınları'ndan çıkan Dr. Necmettin Turinay'ın kaleme aldığı "Üç İsim Dört Mevsim", "Armağan Kitap" kategorisinde Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları'ndan çıkan "Prof. Dr. Nazım H. Polat" eseri, "Biyografi"de Ötüken Neşriyat'ın yayımladığı, Prof. Dr. Abdullah Mesud Küçükkalay'ın yazdığı "Mehmet Genç Bir Alimin Hayat ve İlim Serencamı", "Çocuk Yayınları"nda Diyanet Vakfı Yayınları'nın "Kardeş Şehirler Seti", "Deneme"de Prof. Dr. Mustafa Kurt'un "Seslerden Uzakta" kitabı, "Dergi" kategorisinde de "Şiraze" adlı kitap kültür dergisi ödül almaya layık bulundu.

Törende "Düşünce" dalında da Çizgi Yayınları'ndan okurlarla buluşan Veyis Güngör'ün "Avrupa Türkleri Üzerine Düşünceler" kitabı, "Gazete Köşe Yazarlığı"nda Ali Bal, "Gezi" kategorisinde yine Çizgi Yayınları'ndan çıkan Ahmet Köseoğlu'nun "Kendini Arayan Şehir" eseri, "Hatıra"da Erdem Yayınları'ndan çıkan Ebubekir Erdem'in yazdığı "Cağaloğlu'nda Bir Yayıncı Portresi", "Hikaye"de Şule Yayınları'ndan çıkan Özlem Metin'in "Hasar Raporu" kitabı, "Kitap Kültürü" dalında Prof. Dr. Sami Güçlü'nün "Anadolu Mektebi" projesi, "Kitap Yayıncılığı"nda Post Yayınları, "Klasik Türk İslam Sanatları"nda hattat Prof. Dr. Savaş Çevik, "Kurum" kategorisinde Türk Kültürüne Hizmet Vakfı ödülün sahibi oldu.

Bu yıl ayrıca ödül alanlar arasında "Müzik" dalında İrfan Türküleri'yle Ender Doğan, "Portre"de Fahri Tuna'nın "Kırklanmış Portreler" kitabı, "Roman"da Ötüken Neşriyat'tan çıkan Salim Nizam'ın "Ben Gönen'de Doğdum" kitabı, "Sinema"da "Tay" filmi, "Şehir ve Kültür"de Balıkesir Belediyesi ve Millet Kütüphanesi ile Ahmet Kot, "Şiir" dalında Dergah Yayınları'ndan çıkan Samet Atılgan'ın "Yer Çok ve Adımlarımız" eseri ve "Televizyon Programcılığı"nda Ahmet Murat'ın sunduğu TRT 2'de yayınlanan "Edebiyat Söyleşileri" programı yer aldı.

Kaynak: AA
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