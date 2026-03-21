Eski Aydınspor Başkanı Katil Zanlısı Tutuklandı

21.03.2026 18:39
Eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşini öldüren U.K., tutuklanarak adliyeye sevk edildi.

Şüpheli U.K'nin (24) İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Burada susma hakkını kullanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Polis, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

U.K. çıkarıldığını hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı, mahkemedeki savunmasında alacak meselesinden dolayı maktullerle tartıştığını, olay esnasında kendisini savunmaya çalıştığını iddia ettiği öğrenildi.

Olay

Girne Mahallesi İsmet Sezgin Bulvarı'ndaki fırında, dün eski Aydınspor Başkanı Erhan Özlüer ve kardeşi Ayhan Özlüer'e tabancayla ateş edilmişti.

Saldırıda Özlüer kardeşler hayatını kaybetmiş, olay yerinden kaçan U.K. yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

