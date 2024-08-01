Eski bakanın oğlu hakkında psikiyatri raporu istendi - Son Dakika
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Eski bakanın oğlu hakkında psikiyatri raporu istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, rehin aldığı anneannesini öldürmesi üzerine Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem süresinin sonunda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığına ilişkin rapor düzenlenmesini istedi.

01.08.2024 13:57
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, rehin aldığı anneannesini silahla vurarak öldüren eski bakanlardan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'in, Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesindeki gözlem süresinin sonunda, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılamadığına ilişkin rapor düzenlenmesinin istendiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, dün Çankaya ilçesi Meneviş Sokaktaki evde şüpheli Bedirhan Şener'in anneannesi Leyla Çetiner'i silahla yaraladığı ihbarı üzerine kolluk birimlerinin olay yerine gittiği ve ikna çabaları sonucunda Çetiner'in yaralı olarak evden çıkartılarak kaldırıldığı hastanede vefat ettiği hatırlatıldı.

Savcılıkça olay yerine gidilerek gerekli incelemelerin yapılması sonrasında maktulün, kesin ölüm sebebinin tespiti ve gerekli diğer incelemeler için sistematik otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı morguna sevk edildiği aktarılan açıklamada, Türk Ceza Kanununun 82/1-d maddesi kapsamında "üstsoydan akrabayı kasten öldürmek" suçundan yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Bedirhan Şener'in gözaltına alınarak olayda kullandığı silah ile telefonuna el konulduğu, ileri tetkik ve incelemelere esas olmak üzere usulüne uygun olarak şüpheliden kan, kıl ve doku örneklerinin alındığı belirtildi.

Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğünün ön raporuna da yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin yapılan ruhsal durum muayenesi sonucunda, mevcut durumun net teşhisi ve kişinin davranışları üzerindeki etkilerinin saptanması amacıyla CMK 74'e göre Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde gözlem altına alınması ve yine gözlem süresi bitiminde şahsın ceza ehliyeti ve diğer hususlarla ilgili kurumdan görüş sorulmasının uygun olacağı yönünde kanaat bildirilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla şüphelinin Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesinde 3 hafta süre ile gözlem altına alınmasına ve hakimlik kararına istinaden ilgili sağlık kurumundan gözlem süresinin sonunda şüphelinin TCK'nın 32. Maddesi kapsamında işlediği iddia olunan suçtan dolayı fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp algılayamadığı hususunda rapor düzenlenmesinin istenilmesine karar verilmiştir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski bakanın oğlu hakkında psikiyatri raporu istendi - Son Dakika

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