Eski Başbakan Barak: Netanyahu, seçimi kaybederse sonucu 'sahtecilik' iddiasıyla kabul etmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Başbakan Barak: Netanyahu, seçimi kaybederse sonucu 'sahtecilik' iddiasıyla kabul etmeyecek

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri kaybetmesi halinde 'sahtecilik' iddiasıyla sonuçları kabullenmeyeceğini söyledi. Barak, Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi durumunda 7 Ekim 2023'e ilişkin devlet düzeyinde soruşturma komisyonu kurulacağını ve Netanyahu'nun bu komisyonun ortaya çıkaracağı bilgilerden 'ölümüne korktuğunu' ifade etti.

Eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimleri kaybetmesi halinde "sahtecilik" iddiasıyla seçim sonuçlarını kabullenmeyeceğini söyledi.

Barak, İsrail'de katıldığı bir radyo programında 27 Ekim'deki genel seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eski Başbakan, Netanyahu'nun gelecek ay yapılacak seçimin sonuçlarını "kendisine yönelik bir tehdit olarak düşündüğünü" belirtti.

Netanyahu'nun seçimi kaybetmesi halinde 7 Ekim 2023'e ilişkin devlet düzeyinde bir soruşturma komisyonu kurulacağını ifade eden Barak, Netanyahu'nun bu komisyonun ortaya çıkaracağı bilgilerden "ölümüne korktuğunu" vurguladı.

Başbakan Netanyahu'yu "tuzağa düşmüş yaralı bir hayvan" şeklinde niteleyen Barak, "Netanyahu'yu hiçbir şey durduramayacak ve seçimleri engellemek için her türlü yolu kullanacak." dedi.

Barak, işgal altındaki Batı Şeria'daki Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarının Netanyahu hükümetindeki kilit bakanlar tarafından fiilen teşvik edildiğine dikkati çekerek "Basiret sahibi herkes, seçimlerin iptal edilmesine yol açacak bir kaosun patlak vermesinin Netanyahu ve siyasi ortaklarının işine yaradığını anlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anketlere göre muhalefet önde

İsrail'deki son kamuoyu yoklamalarına göre, seçimlerin yapılması halinde Gadi Eisenkot'un partisi Yashar 24, Netanyahu'nun Likud Partisi ise 22 milletvekili çıkarıyor.

Anket sonuçları, Eisenkot liderliğindeki muhalefet blokunun 55, Netanyahu liderliğindeki koalisyon blokunun 52 ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin 13 sandalyeye ulaşacağını gösteriyor.

İsrail'de hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli Mecliste en az 61 milletvekilinin desteği gerekiyor.

Kaynak: AA

Binyamin Netanyahu, Ehud Barak, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Başbakan Barak: Netanyahu, seçimi kaybederse sonucu 'sahtecilik' iddiasıyla kabul etmeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
Ünlü sanatçının eski eşi hamile Haberi böyle duyurdu Ünlü sanatçının eski eşi hamile! Haberi böyle duyurdu
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

15:16
Mourinho’dan “Fenerbahçe mi Galatasaray mı“ sorusuna olay yanıt
Mourinho'dan "Fenerbahçe mi Galatasaray mı?" sorusuna olay yanıt
15:04
İşte Özgür Özel’in “Hakkımı helal etmeyeceğim“ dediği 4 isim
İşte Özgür Özel'in "Hakkımı helal etmeyeceğim" dediği 4 isim
14:29
Mansur Yavaş harekete geçti Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3’e çıkabilir
Mansur Yavaş harekete geçti! Gökçek hakkında soruşturma sayısı 3'e çıkabilir
14:27
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
Cansız bedenleri banyoda bulunmuştu! Genç çiftin kesin ölüm nedeni belli oldu
14:25
Adli yıl açılışı töreni başladı
Adli yıl açılışı töreni başladı
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 15:27:40. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Başbakan Barak: Netanyahu, seçimi kaybederse sonucu 'sahtecilik' iddiasıyla kabul etmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement