Eski Başhekim Gözaltında

ESKİ BAŞHEKİM GÖZALTINDA
Ege Üniversitesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlar arasında eski Ege Üniversitesi Başhekimi Devrim B. ve eski Ege Üniversitesi Hastanesi Genel Sekreteri Muhterem A.'nın da olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tolga TAHÇI/İZMİR,
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