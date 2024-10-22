Eski Başkan Toledo'ya Odebrecht Davasında 20 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
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Eski Başkan Toledo'ya Odebrecht Davasında 20 Yıl Hapis Cezası

Peru'nun eski devlet başkanı Toledo, Odebrecht davasında 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

22.10.2024 10:13
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LİMA, 22 Ekim (Xinhua) -- Peru'nun eski Devlet Başkanı Alejandro Toledo, Odebrecht davasında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından 20 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Peru Ulusal Yüksek Özel Ceza Mahkemesi'nin ikinci dairesinin Pazartesi günü verdiği kararla 2001-2006 arasında görev yapan Toledo, Latin Amerika'daki en büyük rüşvet ve yolsuzluk skandallarından biri olan Odebrecht davasında soruşturma geçiren dört eski devlet başkanından hapse çarptırılan ilk devlet başkanı oldu.

78 yaşındaki eski devlet başkanı, Brezilyalı bir inşaat şirketi olan Odebrecht'ten Peru ile Brezilya'yı birbirine bağlayan Okyanuslar Arası Karayolu'nun inşasına yönelik devlet ihalesi karşılığında en az 20 milyon ABD doları rüşvet aldığı iddiasıyla yargılanmak üzere geçtiğimiz yılın Nisan ayında ABD'den suçlu iadesi kapsamında ülkeye getirilmişti.

Toledo duruşma sırasında, Odebrecht'in Peru'daki eski başkanı olan "Jorge Barata ile hiçbir anlaşma yapmadığını" söyleyerek "suçsuz" olduğunu iddia etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Hukuk, Dünya, Son Dakika

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