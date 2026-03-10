Eski Başkan Tuna Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 1999-2004 yılları arasında belediye başkanlığı görevini yürüten Mustafa Kemal Tuna, 77 yaşında hayatını kaybetti.

İleri kalp yetmezliği nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Tuna, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tuna'nın cenazesi, öğle namazına müteakip Nurdağı ilçesine bağlı Sayburun Mahalle Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.