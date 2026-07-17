Eski Belediye Başkanı ve Müdürü Hapis Cezası Aldı - Son Dakika
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Eski Belediye Başkanı ve Müdürü Hapis Cezası Aldı

17.07.2026 13:16
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Kırıkkale'de eski Belediye Başkanı ve İmar Müdürü'ne 'irtikap' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Kırıkkale'de "irtikap" suçundan yargılanan eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ve eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Mustafa Tekertarla 6 yıl 8'er ay, diğer 9 sanık ise 3 yıl 4'er ay hapse çarptırıldı.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanıklar Türkyılmaz, Tekertarla, İbrahim Aktuğ, Ülkü Toksoy, Fatih Metin, Tayfun Arslan ve Murat Tanır ile avukatları hazır bulundu. Bilal Ulucan ise bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada yer alırken, Kemal Toksoy, Cafer Akkuzulu ve İsmail Altay duruşmaya katılmadı.

Türkyılmaz, savunmasında, davanın şahsına yapılan siyasi bir kumpas olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Tekertarla ile diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek, beraat talebinde bulundu.

Avukatların savunmalarını da alan mahkeme heyeti, sanıklardan Türkyılmaz ve Tekertarla'ya "irtikap" suçundan 6 yıl 8'er ay, diğer sanıklara ise "yardım eden sıfatıyla suça iştirak ettikleri" gerekçesiyle 3 yıl 4'er ay hapis verdi.

Ayrıca Türkyılmaz'ın Türk Ceza Kanununun (TCK) 53/5 maddesinde yer alan belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına karar veren heyet, tüm sanıklar hakkında ayda bir kez adli kontrol kararı uygulanmasına hükmetti.

Olay

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "irtikap" soruşturması kapsamında geçen yıl 27 Mayıs ve 19 Ağustos'ta, eski Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz ile Tekertarla, İbrahim Aktuğ, Ülkü Toksoy, Fatih Metin, Tayfun Arslan, Murat Tanır, Bilal Ulucan, Kemal Toksoy, Cafer Akkuzulu ve İsmail Altay, gözaltına alınmıştı.

Türkyılmaz ile Tekertarla, Ülkü Toksoy, Aktuğ ve Arslan tutuklanmış, diğerleri ise serbest bırakılmıştı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, sanıklar Türkyılmaz, Tekertarla, Aktuğ, Ülkü Toksoy, Ulucan ve Altay'ın "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar, diğerleri hakkında ise kamu görevlisi olmamalarına rağmen yardım eden sıfatıyla katıldıkları suça iştirak ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki celselerde adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kırıkkale, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Belediye Başkanı ve Müdürü Hapis Cezası Aldı - Son Dakika

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