Eski Çin Merkez Bankası Başkan Yardımcısına Rüşvet Cezası

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WUHAN, 10 Ekim (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Fan Yifei, yüklü miktarda rüşvet almaktan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Mahkumiyet kararı Perşembe günü Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Huanggang kentindeki bir mahkeme tarafından verildi.

Mahkeme kararında iki yıllık erteleme süresinin bitiminde cezanın yasalar uyarınca başka bir hafifletme ve af imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çevrilebileceği belirtildi.

Fan, yasadışı olarak şahsen ya da başka kişiler aracılığıyla 386 milyon yuanın (yaklaşık 54,6 milyon ABD doları) üzerinde rüşvet almaktan suçlu bulundu.