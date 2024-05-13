Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Beraat Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Beraat Etti

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Beraat Etti

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, hakkındaki dava sonucunda beraat ettiğini açıkladı. Gürkan, düzenlediği basın toplantısında Türk adaletine olan güvenini vurgulayarak, yurt dışında kaçak yaşayan sanığın şantaj suçundan ceza aldığını belirtti. Ayrıca, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a destek verdiğini ve CHP'nin eski belediye başkanlarından oluşan Danışma Kurulu'nda görev yapacağını söyledi. Diğer bir haberde ise Edirne'nin Enez ilçesinde Dallık Şenliği düzenlendi. Beylik Korusu'nda gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlar piknik yaparak eğlendi. Belediye Başkanı Özkan Günenç, şenliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti ve vatandaşların baharın ve yazın gelişini kutladığını ifade etti.

13.05.2024 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan basın toplantısı düzenledi.

Gürkan, kentteki bir tesiste düzenlediği basın toplantısında hakkındaki davayla ilgili yargılama süresince konuşmadığını söyledi.

Yargılamanın bittiğini anımsatan Gürkan, Türk adaletine her zaman güvendiğini ve beraat ettiğini ifade etti.

Yurt dışında kaçak yaşayan sanığın şantaj suçundan ceza aldığını ifade eden Gürkan, "siyaseten kendisine düşman" olan kişilerin yaratılmak istenen algı operasyonlarına destek olduklarını iddia etti.

Gürkan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın başarılı olacağına inandığını ve her zaman destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Görevdeyken yapmak isteyip yapamadığı bir projenin olup olmadığının sorulması üzerine de Gürkan, "Edirne'de temel belediyecilik hizmetleri noktasında yapılacak bir şey kalmadı. Altyapının biraz eksiği var ona bağlı üstyapı eksiklikleri var ve onlar tamamlanacak. Bu bir süreç yani sadece parayla da ilgili değil ikisinin bir arada olması lazım. Zaman yetmedi onları Filiz Gencan Akın tamamlayacaktır. Onun dışında artık sosyal belediyecilik yapılacak Edirne'de." yanıtını verdi.

Gürkan, CHP'nin eski belediye başkanlarından oluşan Danışma Kurulu'nda görev yapacağını da sözlerine ekledi.

Enez'de Dallık düzenlendi

Edirne'nin Enez ilçesinde Dallık Şenliği düzenlendi.

Beylik Korusu'nda gerçekleştirilen şenlikte vatandaşlar piknik yaptı, müzik eşliğinde eğlendi.

Belediye Başkanı Özkan Günenç, şenliğin yoğun katılımla gerçekleştiğini belirtti.

Vatandaşların eğlenceli vakit geçirdiğini dile getiren Günenç, Vatandaşlarımız kışın stresinden kurtulup, baharın, yazın gelişini bugün kutluyor. Vatandaşlarımız aileleriyle piknik yapıyor ve eğleniyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Filiz Gencan Akın, Özkan Günenç, Recep Gürkan, Edirne, Enez, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Beraat Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köklü değişim sinyali: Yeni isimlerle yola devam edeceğiz
15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
17:01 Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı Edgar Ie, maçlarda kendisi yerine ikizini oynattığına yönelik iddiaları yalanladı
16:49 FETÖ’cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma FETÖ'cü Enes Kanter hakkında cinsel taciz suçundan soruşturma
16:27 Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi Psikolojik sorunları olan kadın, yaşadığı apartmanı savaş alanına çevirdi
15:51 Fatih’te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi Fatih'te kamyonetin altında kalan kadının sürüklendiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:48 Elazığ’daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Elazığ'daki kadın cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:31 Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi Aşiretlerin birleştiği düğün: Badıkan ve Pinyanişi aşiretlerinin çocukları evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 18:01:55. #1.12#
SON DAKİKA: Eski Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan Beraat Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement