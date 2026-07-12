Eski Emir Hamad Bin Halife Al Sani'nin Cenazesi - Son Dakika
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Eski Emir Hamad Bin Halife Al Sani'nin Cenazesi

12.07.2026 19:58
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Katar'ın eski emiri Hamad bin Halife Al Sani, Doha'da düzenlenen törenle ebediyete uğurlandı.

Hayatını kaybeden eski Katar Emiri Hamad bin Halife Al Sani, başkent Doha'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Ölen eski Emir için Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin katılımıyla Doha'daki Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde cenaze namazı kılındı.

Katar Emirlik Divanı tarafından bu sabah yapılan açıklamada, baba Emir Hamad bin Halife Al Sani'nin 74 yaşında vefat ettiği bildirilmişti.

Açıklamada, hayatını kaybeden Emir için cenaze namazının bugün akşam namazını müteakip Muhammed bin Abdulvahhab Camisinde kılınacağı ve ardından naaşının Lusail Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtilmişti.

4 günlük ulusal yas ilan edildi

Kraliyet Divanı, ülkede bugünden itibaren geçerli olmak üzere 4 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurmuştu.

Yas süresince bayrakların yarıya indirileceği, yarından itibaren ise kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmalara ara verileceği (resmi tatil ilan edildiği) aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'nin, devlet liderleri, kraliyet ailesi üyeleri, üst düzey yetkililer ve vatandaşlardan taziyeleri Lusail Sarayı'nda kabul edeceği bilgisi paylaşıldı.

Taziyelerin pazartesi, salı ve çarşamba günleri yerel saatle 08.00 - 11.30 ile ikindi namazından yatsı namazına kadar olan zaman dilimlerinde kabul edileceği belirtildi.

Hamad bin Halife Al Sani kimdir?

1995 yılında Katar'da yönetimi devralan Hamad bin Halife Al Sani, ülkenin modernleşmesi ve küresel arenada stratejik bir aktör haline gelmesinde kritik rol oynadı.

Emir Hamad, 25 Haziran 2013 tarihinde kendi isteğiyle tahtı o dönem veliaht prens olan oğlu, mevcut Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'ye devretmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Eski Emir Hamad Bin Halife Al Sani'nin Cenazesi - Son Dakika

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