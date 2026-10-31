Eski Emniyet Genel Müdürü Erkan'ın ailesine Bakan Çiftçi taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı ve Emniyet Genel Müdürü Ünal Erkan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Vali, Emniyet Genel Müdürü ve Devlet Bakanı olarak devletimize ve milletimize uzun yıllar hizmet eden Ünal Erkan'ın vefatı dolayısıyla ailesine taziye ziyaretinde bulunduk. Kıymetli devlet adamımız Ünal Erkan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."