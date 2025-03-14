Eski Eşin Kocasını Öldüren Sanığa 12 Yıl 6 Ay Hapis

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski eşinin kocasını bıçaklayarak öldüren sanık, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Afganistan uyruklu A.N. ile avukatı katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık A.N'nin "haksız tahrik" indirimi uygulanarak "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti.

Önceki beyanlarını tekrar eden sanık A.N, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık A.N'ye "kasten öldürme" suçundan verdiği müebbet hapis cezasını, "haksız tahrik" ve "takdir" indirimi uygulayarak 12 yıl 6 ay hapse çevirdi.

Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Süreç

Adapazarı ilçesinde 2 Eylül 2024'te Afganistan uyruklu A.N. (38), eski eşinin evlendiği aynı uyruktan J.S'yi (29) bıçakla yaralamıştı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan J.S, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı A.N. tutuklanmıştı.