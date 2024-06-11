Eski Futbolcu Kanala Düşen Elektrikli Bisikletle Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kanala düşen elektrikli bisikletin sürücüsü eski futbolcu Kemal Karataş (32), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sarayköyspor'un eski futbolcusu Kemal Karataş'ın kullandığı elektrikli bisiklet, kontrolden çıkarak 2 metre yükseklikten kanala düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Karataş, ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karataş, burada kurtarılamadı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.