Eski ICE Eğitmeninden Yalanlama İddiası

ABD'de eski Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) eğitmeni, Georgia eyaletinde yeni işe alınan görevlilere verilen eğitim süresinin kısaltıldığını, silahların güvenli kullanımı gibi önemli bazı ders içeriklerinin eğitimden çıkarıldığını iddia ederek ICE yetkililerinin atılan adımlar hakkında Kongreye yalan söylediğini ileri sürdü.

Washington Post'un haberine göre, eski ICE eğitmeni Ryan Schwank, Georgia eyaletindeki ICE akademisindeki görevinden geçen hafta istifa etti.

Schwank, katıldığı bir oturumda Demokrat Partili Kongre üyelerine ICE'ın 580 saatlik eğitim programındaki 240 saatlik "önemli dersleri" kaldırdığını anlattı.

Kaldırılan derslerde güç kullanımının hukuki sınırları, silahların güvenli kullanımı, göçmenlerin uygun şekilde gözaltına alınması gibi içeriklerin bulunduğunu belirten Ryan Schwank, "ICE, 12 bin görevlinin anayasaya uygun davranması ve görevlerini yapmalarını sağlamak için atılan adımlar hakkında Kongreye ve ABD'lilere yalan söylüyor." dedi.

Schwank, katıldığı oturumda derslerdeki kesintileri ortaya koyan belgeler de sundu.

ICE eğitmeni Schwank'ın sunduğu belgelere göre, ICE'ın Georgia'nın Glynco bölgesindeki merkezinde verilen eğitim süresi, 72 günden 42 güne indirildi.

Demokrat Kongre üyesi James Walkinshaw, ICE'ın bağlı olduğu ABD İç Güvenlik Bakanlığının (DHS), eğitimlerden bu ders içeriklerini çıkarmasıyla "bilerek halkın güvenliğini tehlikeye attığını" ifade etti.

DHS'den yapılan açıklamada ise eğitim saatlerinin azaltılmadığı savunularak ICE'a yeni alınan görevlilerin sahaya çıkmadan önce 56 gün, göreve başladıktan sonra da 28 gün eğitim aldıkları kaydedildi.

ABD'nin Minnesota eyaletinde 7 Ocak ve 24 Ocak'ta 2 ABD'linin vurularak öldürülmesinin ardından başlayan gerilim ve ICE'ın göçmenlere karşı tutumuna yönelik tepkiler artmıştı.