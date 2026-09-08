Eski İsrail Başbakanı Bennett: Masum Arapların evini yakmak Yahudi terörizmidir
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik yerleşimci saldırılarını "Yahudi terörü" olarak niteledi. Bennett, bu tür eylemlerin seçim öncesinde Netanyahu karşısında ittifak kurduğu Yashar Partisi lideriyle birlikte öne çıktığı bir dönemde yaptığı açıklamada, saldırıların yerleşimlere fayda sağlamayacağını söyledi.
Eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırıları "Yahudi terörü" olarak tanımladı.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler öncesinde "Birlikte Listesi" aday tanıtım programında konuşan Bennett, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik saldırılara ilişkin konuştu.
Bennett, "Eğer biri, içinde insanlar varken masum Arapların evini yakmaya gelirse, bu elbette Yahudi terörizmidir." ifadesini kullandı.
Eylemin milliyetçi nedenlerle yapılması durumunda tam tanımın bu olduğunu belirten Bennett, bunun "İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'ya yerleşmesine de bir faydası olmayacağını" söyledi.
Bennett, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot ile birlikte Netanyahu'nun en büyük rakiplerinden biri olarak öne çıkıyor.
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