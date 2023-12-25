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Eski İsrail İstihbarat Servisi Başkanı: İsrail'in Gazze'deki hedefleri gerçekçi değil - Son Dakika
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Eski İsrail İstihbarat Servisi Başkanı: İsrail'in Gazze'deki hedefleri gerçekçi değil

Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi-Farkash, İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını belirtti. Farkash, Hamas'ın askeri gücünü yok etme ve İsrailli esirleri kurtarma hedeflerinin gerçekleşmeden savaşın bitirilemeyeceğini ifade etti.

Eski İsrail İstihbarat Servisi Başkanı: İsrail\'in Gazze\'deki hedefleri gerçekçi değil
25.12.2023 - 22:21,
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Eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Tümgeneral Aharon Zeevi-Farkash, Tel Aviv'in Gazze Şeridi'nde devam eden "savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" belirtti.

Farkash, Yediot Ahronot gazetesine ait "Ynet" adlı internet sitesine verdiği röportajda, İsrail hükümetinin belirlediği "Hamas'ın askeri gücünü yok etme, İsrailli esirleri kurtarma" hedefleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

"Hamas'ı yok etmekle başladık. Ama şu aşamada büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Esirler geri getirilmeden savaşı bitirmek mümkün değil." ifadesini kullanan Farkash, "İsrail'in Gazze'deki savaş için belirlediği hedeflerin gerçekçi olmadığını" kaydetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'nde peşinde olduğu bazı Hamas yöneticilerinin güvenli biçimde Katar'a gitmeleri konusunu değerlendirdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA
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Tel Aviv, İsrail, Gazze, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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