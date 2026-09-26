Eski istihbaratçı Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim uyarılarını görmezden geldiğini öne sürdü - Son Dakika
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Eski istihbaratçı Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim uyarılarını görmezden geldiğini öne sürdü

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İsrail'in eski istihbarat subayı Barak Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 saldırısı öncesi çok sayıda uyarı aldığını ancak kibirli davranıp görmezden geldiğini öne sürdü. Seri, Netanyahu'nun soruşturma komisyonu kurmasına karşı çıkmasının nedeninin bu uyarılar olduğunu savundu.

İsrail ordusunun eski istihbarat subayı Barak Seri, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 7 Ekim 2023 olaylarına ilişkin resmi bir soruşturma komisyonu kurulmasını engellemek için "elinden geleni yaptığını" ileri sürdü.

Seri, ABD merkezli X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu'nun saldırıdan önce "çok sayıda uyarı aldığını ancak kibirli ve gururlu davranarak herhangi bir adım atmadığını" savundu.

Dünyanın dört bir yanındaki medya organlarında söz konusu uyarılara ilişkin tanıklıkların ortaya çıktığına işaret eden Seri, "Onu uyardılar ancak o hepsini görmezden geldi." ifadelerini kullandı.

Eski istihbarat subayı Seri, Netanyahu'nun 7 Ekim olaylarını soruşturacak resmi bir komisyonun kurulmasına karşı çıkmasının nedenlerinden birinin de söz konusu uyarılar olduğunu savundu.

Seri, paylaşımını, "Şimdi gerçekler ortaya çıkıyor. Felaketten günler önce, ülke içinde ve dışında Netanyahu'nun önündeki tüm kırmızı ışıklar yanıyordu ancak o hiçbir şey yapmadı." ifadeleriyle tamamladı.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan ve ABD merkezli The Atlantic dergisinin araştırmasına dayandırılan haberde, eski Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'in 7 Ekim 2023'teki saldırıdan 11 gün önce gizlice İsrail'i ziyaret ettiği ve Hamas'ın büyük bir saldırıya hazırlandığı konusunda uyarıda bulunduğu aktarılmıştı.

Hamas'ın 7 Ekim 2023 saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 74 bin Filistinli öldü, 175 bin kişi yaralandı.

Gazze'de enkaz altında halen binlerce naaşın olduğu belirt

Kaynak: AA
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