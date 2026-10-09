Eski JAXA astronotu Yamazaki, IAC 2026\'nın Türkiye\'de olmasını önemsedi

Eski Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) astronotu ve Vast Japonya Genel Müdürü Yamazaki Naoko, Uluslararası Uzay Kongresi gibi etkinliklerin uzayla ilgili çalışmalar yürütenlerin bir araya gelmesi nedeniyle önemli olduğuna işaret ederek "Bu geçiş döneminde dünya çapında insanların birbiriyle iletişimi ve sınırların ötesinde daha geniş işbirliği çok önemli. Bu nedenle Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'de düzenlenmesi bu kadar önemli." dedi.

Yamazaki, Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından AA'nın "Global İletişim Ortaklığı"nda Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eski JAXA astronotu olarak Antalya'da IAC'de bulunmaktan heyecan duyduğunu belirten Yamazaki, kongredeki atmosferin çok ilham verici olduğunu; birçok katılımcı, konuşmacı, meslektaş, uzman ve genç neslin bir araya gelmesinin inovasyon oluşturmak için çok önemli olduğunu söyledi.

Yamazaki Naoko, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ticari uzay istasyonlarına geçiş ve Artemis Ay misyonlarıyla çok heyecan verici bir dönemde olduklarına dikkati çekerek "Bu geçiş döneminde dünya çapında insanların birbiriyle iletişimi ve sınırların ötesinde daha geniş işbirliği çok önemli. Bu nedenle Uluslararası Uzay Kongresi'nin Türkiye'de düzenlenmesi bu kadar önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel uzay toplumu oluşturmanın önemli olduğunu kaydeden Yamazaki, Türkiye'nin ilk astronotu Tuğgeneral Alper Gezeravcı, Astronot Tuva Cihangir Atasever, Türk araştırmacılar ve mühendislerle bir araya gelmekten onur duyduğunu dile getirdi.

Yamazaki, inovasyonu oluşturan ve teknolojik gelişmeleri sağlayan insanların birbirini tanımasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, teknolojinin hızla ilerlediğini, dünya çapında sınırlar ötesinde bu teknolojilerden tüm insanlığa hizmet edecek şekilde nasıl faydalanılacağının ele alınması gerektiğini söyledi.

Bu nedenle kongrenin fırsat teşkil ettiğine vurgu yapan Yamazaki, etkilendiğini ve çok keyif aldığını ifade etti.

Yamazaki Naoko, Türkiye ile Japonya'nın Artemis Anlaşmalarını imzalayan iki ülke olarak işbirliği yapabileceği birçok alan olduğuna değinerek, "Türkiye ile Japonya arasında ve sınırların ötesinde daha fazla işbirliği yapılması için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.