Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde fethi kabir kararı verildi - Son Dakika
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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde fethi kabir kararı verildi

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu\'nun ölümünde fethi kabir kararı verildi
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Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011'de cezaevinde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada fethi kabir kararı aldı. Olay tarihinde görevli 11 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 10'u gözaltına alındı, 1'i ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunuyor.

SİLİVRİ Cezaevi'nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 2011 yılında Silivri Cezaevi'nde şüpheli şekilde hayatını kaybettiği değerlendirilen eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 10'u gözaltına alınırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu belirlendi.

FETHİ KABİR KARARI

Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine fethi kabir kararı verildi.

Kaynak: DHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Millî İstihbarat Teşkilatı, Kaşif Kozinoğlu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde fethi kabir kararı verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde fethi kabir kararı verildi - Son Dakika
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