Eski MİT Mensubu Casuslukla Tutuklandı

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, "casusluk" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.
Başsavcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 328/1 maddesi kapsamında "siyasal ve askeri casusluk" ile 330/1 maddesi kapsamında "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart'ta gözaltına alındığını bildirdi.
Açıklamaya göre, ifade işlemlerinin ardından bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
