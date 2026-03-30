Eski MİT Mensubu Casuslukla Tutuklandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 20:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de yakalanan eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu, "casusluk" suçlamasıyla sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen eski MİT mensubu Önder Sığırcıkoğlu hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılık, şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 328/1 maddesi kapsamında "siyasal ve askeri casusluk" ile 330/1 maddesi kapsamında "gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında 29 Mart'ta gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamaya göre, ifade işlemlerinin ardından bugün sulh ceza hakimliğine sevk edilen Sığırcıkoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Suriye, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 21:12:11. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.