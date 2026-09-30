Eski NASA roket bilimcisi Bowe, Adana'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerle buluştu

Eski NASA roket bilimcisi Aisha Bowe, Adana'da öğrencilerle bir araya geldi.

Bowe, ABD'nin Adana Konsolosluğu tarafından Çukurova Teknokent'e düzenlenen etkinlikte, bir araya geldiği öğrencilerle uzay yolculuğu ile bilim ve teknoloji alanındaki deneyimlerini paylaştı.

Öğrencilerle sohbet eden Bowe, geçen yıl aralarında pop yıldızı Katy Perry'nin bulunduğu ve mürettebatının tamamı kadınlardan oluşan 10 dakikalık uzay yolculuğuyla ilgili de bilgi verdi.

Bowe, gençlere bilim ve teknoloji alanlarında kendilerini geliştirmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Etkinlikte Bowe, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.