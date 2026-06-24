Eski Parti Sekreterine Rüşvet Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Parti Sekreterine Rüşvet Cezası

24.06.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Shanghai Pudong'un eski sekreteri Zhu Zhisong, rüşvetten iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

NANCHANG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi Çin Komünist Partisi (ÇKP) İlçe Komitesi eski Sekreteri Zhu Zhisong, rüşvet suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki Orta Halk Mahkemesi, Zhu hakkındaki kararını salı günü açıkladı. Karar uyarınca Zhu, ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılırken tüm kişisel malvarlığına da el konuldu.

Mahkeme, Zhu'nun 2003-2024 yılları arasında üstlendiği görevleri kötüye kullanarak ticari faaliyetler, proje ihaleleri ve kredi finansmanı gibi konularda ilgili kurum ve kişilere çıkar sağladığına hükmetti. Yürütülen soruşturmada, Zhu'nun bu faaliyetler karşılığında yasadışı yollarla toplam 139 milyon yuanı (yaklaşık 20,5 milyon ABD doları) aşan para ve mal varlığı kabul ettiği tespit edildi.

Zhu'nun aldığı rüşvet miktarının son derece yüksek olduğuna ve eylemlerinin devlet ile halkın çıkarlarını ağır zarara uğrattığına dikkat çeken mahkeme, işlediği suçların esasen idam cezasını gerektirdiğini belirtti.

Öte yandan mahkeme, Zhu'nun gözaltında alınan ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini, soruşturma makamlarınca henüz bilinmeyen suç teşkil eden eylemlerini gönüllü olarak açıkladığını, suçunu kabul ederek pişmanlık sergilediğini ve yasadışı yollardan elde ettiği kazancı aktif şekilde iade ettiğini bildirdi. Mahkeme, aldığı rüşvetlerin büyük bölümünün geri alınmış olması nedeniyle, sanık hakkında nispeten hafifletilmiş bir cezaya hükmedildiğini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Politika, Shanghai, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Parti Sekreterine Rüşvet Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat Ağır hapis cezası geliyor Hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlar dikkat! Ağır hapis cezası geliyor
Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB’yi ziyaret etti Taliban hükümeti heyeti, ilk kez AB'yi ziyaret etti
Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor Alvaro Arbeloa yeni takımına imzayı atıyor
“Geleceğin Kadın Liderleri“ Ankara’da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar "Geleceğin Kadın Liderleri" Ankara'da buluştu: Tuğba Işık Ercan’dan çarpıcı mesajlar
İki şehirde İHA alarmı Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu İki şehirde İHA alarmı! Biri eve düştü, diğerini vatandaşlar buldu
Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar Aynı bölgede ikinci vaka: Deniz kaplumbağasının ayağına taş bağladılar

16:00
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
15:53
Yakıştı mı Hakan Paylaşımına tepki yağıyor
Yakıştı mı Hakan? Paylaşımına tepki yağıyor
15:20
Sondakika.com’a “Başkente Değer“ ödülü
Sondakika.com'a "Başkente Değer" ödülü
15:06
TBMM tarihinde bir ilk Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
TBMM tarihinde bir ilk! Aktif görevdeki iki vekil sessiz sedasız evlendi
14:58
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri Biri dizi oyuncusuymuş
Kazada can veren 3 genç kızın son görüntüleri! Biri dizi oyuncusuymuş
14:41
Polis, öğretmen, doktor, hemşire Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 16:16:42. #7.13#
SON DAKİKA: Eski Parti Sekreterine Rüşvet Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.