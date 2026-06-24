Eski Parti Sekreterine Rüşvet Cezası

NANCHANG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shanghai'da bulunan Pudong Yeni Bölgesi Çin Komünist Partisi (ÇKP) İlçe Komitesi eski Sekreteri Zhu Zhisong, rüşvet suçundan iki yıl ertelemeli idam cezasına çarptırıldı.

Ülkenin doğusundaki Jiangxi eyaletinin merkezi Nanchang'daki Orta Halk Mahkemesi, Zhu hakkındaki kararını salı günü açıkladı. Karar uyarınca Zhu, ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılırken tüm kişisel malvarlığına da el konuldu.

Mahkeme, Zhu'nun 2003-2024 yılları arasında üstlendiği görevleri kötüye kullanarak ticari faaliyetler, proje ihaleleri ve kredi finansmanı gibi konularda ilgili kurum ve kişilere çıkar sağladığına hükmetti. Yürütülen soruşturmada, Zhu'nun bu faaliyetler karşılığında yasadışı yollarla toplam 139 milyon yuanı (yaklaşık 20,5 milyon ABD doları) aşan para ve mal varlığı kabul ettiği tespit edildi.

Zhu'nun aldığı rüşvet miktarının son derece yüksek olduğuna ve eylemlerinin devlet ile halkın çıkarlarını ağır zarara uğrattığına dikkat çeken mahkeme, işlediği suçların esasen idam cezasını gerektirdiğini belirtti.

Öte yandan mahkeme, Zhu'nun gözaltında alınan ifadesinde suçlarını itiraf ettiğini, soruşturma makamlarınca henüz bilinmeyen suç teşkil eden eylemlerini gönüllü olarak açıkladığını, suçunu kabul ederek pişmanlık sergilediğini ve yasadışı yollardan elde ettiği kazancı aktif şekilde iade ettiğini bildirdi. Mahkeme, aldığı rüşvetlerin büyük bölümünün geri alınmış olması nedeniyle, sanık hakkında nispeten hafifletilmiş bir cezaya hükmedildiğini açıkladı.