Eski Sağlık Bakanı Koca'dan Ferdi Zeyrek için taziye mesajı

(ANKARA) - Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fahrettin Koca, 48 yaşındaki Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından taziye mesajı paylaştı.

Koca, şunları kaydetti:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yaşadığı kaza sonucu kaldırıldığı ve bir süredir tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve dostlarına başsağlığı diliyorum."