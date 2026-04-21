Eski Vali Sonel Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eski Vali Sonel Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi

21.04.2026 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gülistan Doku cinayeti soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama istemiyle sevk edildi.

Haber: Orhan Bozkurt

(ERZURUM) - Gülistan Doku soruşturması şüphelisi eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Tunceli Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındıktan sonra Elazığ'da gözaltına alınan ve Erzurum'a getirilen Tuncay Sonel emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Erzurum Adliyesi'nde cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Savcı, ifade işleminin ardından Sonel'i tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturmada Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel ve o dönemdeki korumasının da arasında bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı.

Gülistan Doku'nun öldürülmesine ilişkin soruşturma Tunceli'de sürdürülüyor.

Ancak Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 161. maddesinde, "Vali ve kaymakamların kişisel suçları hakkında soruşturma ve kovuşturma yapma yetkisi, ilgilinin görev yaptığı yerin bağlı olduğu bölge adliye mahkemesinin bulunduğu yerdeki il cumhuriyet başsavcılığı ve aynı yer ağır ceza mahkemesine aittir" hükmü uyarınca Sonel hakkındaki adli süreç Erzurum'da yürütülüyor.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Gülistan Doku, Tuncay Sonel, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski Vali Sonel Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 17:49:36. #7.12#
SON DAKİKA: Eski Vali Sonel Tutuklama İstemiyla Sevk Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.