Eskil'de Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde, kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
D.V. (23) idaresindeki 69 ABV 866 plakalı kamyon, Bozcamahmut köyü girişinde, Suriye uyruklu Abdullah El Şibli'nin (29) kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Şibli'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Şibli'nin cenazesi, Eskil Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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