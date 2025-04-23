Aksaray'ın Eskil ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla uçurtma şenliği düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenlerin ardından, çocuklar ve aileleri Tuz Gölü'ne götürüldü.
Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Vatandaşlardan Kürşat Ünlü Eskil ilçesinde güzel bir etkinlikle kaynaşmanın sağlandığını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Eskil'de Uçurtma Şenliği Coşkusu - Son Dakika
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