Eskil'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Konya-Aksaray karayolu üzerindeki Eşmekaya kavşağında, Y.E.Y. idaresindeki 42 GP 021 plakalı tır, Y.G. yönetimindeki 50 AFH 754 plakalı minibüs ve R.D'nin kullandığı 42 FNK 16 plakalı minibüsle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
