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Eskil'deki öğrenciler köy okullarına spor ekipmanları monte etti - Son Dakika
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Eskil'deki öğrenciler köy okullarına spor ekipmanları monte etti

Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaparak montajını gerçekleştirdi. Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen ekipmanları köy okullarına götürerek montajını tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, tüm köy okullarının bahçelerine spor ekipmanlarının monte edildiğini belirtti.

Eskil\'deki öğrenciler köy okullarına spor ekipmanları monte etti
26.01.2024 - 11:25,
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Aksaray'ın Eskil ilçesinde çıraklık eğitimi alan öğrenciler, köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü başlattığı projeyle köy okullarına kale, voleybol direği ve basketbol potaları hazırladı.

Projeye dahil olan Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hayırsever iş insanı tarafından hibe edilen ekipmanları okullara götürerek yerine montaj yaptı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Kılıçer, AA muhabirine, tüm köy okullarının bahçelerine kale, voleybol ve basketbol direklerinin monte edildiğini söyledi.

Kaynak: AA
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