Eskil'deki Tuz Gölü'nde kanguru gibi sıçrayan Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika
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Eskil'deki Tuz Gölü'nde kanguru gibi sıçrayan Arap tavşanı görüntülendi

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Eskil'deki Tuz Gölü'nde, IUCN kırmızı listesinde yer alan Arap tavşanı görüntülendi. Dursun Altan'ın arkadaşlarıyla gezdiği sırada gördüğü Arap tavşanı, kanguru gibi sıçrayarak bir süre dolaştıktan sonra yuvasına döndü.

Tuz Gölü'nde, Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) "kırmızı liste"sinde yer alan Arap tavşanına rastlandı.

Türkiye'nin önemli doğal alanlarından Tuz Gölü'nü ziyaret eden Dursun Altan, tavşan kulakları, kanguru bacakları ve fareyi andıran gövdesiyle dikkati çeken Arap tavşanını görüntüledi.

Altan'ın yaptığı araştırmada, görüntülediği hayvanın Arap tavşanı olduğu belirlendi.

Kanguru gibi sıçrayarak ilerleyen Arap tavşanı, bir süre çevrede dolaştıktan sonra yuvasına döndü.

Altan, AA muhabirine, arkadaşlarıyla göl çevresinde gezerken hayvanı yakından görme fırsatı bulduklarını söyledi.

Tavşanı ilk gördüklerinde ne olduğunu anlayamadıklarını belirten Altan, "Eskil ilçesinde bulunan Tuz Gölü'nü arkadaşlarımla gezmeye geldik. Bir süre gezdikten sonra beyazların üzerinde ne olduğunu bilemediğimiz sevimli bir hayvan çıktı. Araştırdığımızda bunun Arap tavşanı olduğunu gördük. Hayvanı ilk başta fare sandık. Bugün yakından görme fırsatı yakaladık. Bizim için Tuz Gölü kenarında çok güzel bir deneyim oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Eskil'deki Tuz Gölü'nde kanguru gibi sıçrayan Arap tavşanı görüntülendi - Son Dakika
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