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Eskil Halk Eğitim Merkezi'nden sepet örücülüğü kursu - Son Dakika
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Eskil Halk Eğitim Merkezi'nden sepet örücülüğü kursu

Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan sepet örücülüğü kursu, kadınların yeni beceriler geliştirmesine ve aile bütçesine katkı sağlıyor. Kursiyerler, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyalar yapıyor. Kursun tamamlanmasının ardından sergi düzenlenecek.

Eskil Halk Eğitim Merkezi\'nden sepet örücülüğü kursu
13.12.2023 - 15:13,  Güncelleme: 15:20
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Eskil Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün açtığı sepet örücülüğü kursu, kadınların hem yeni beceriler geliştirmesini sağlıyor, hem de aile bütçesine katkıda buluyor.

Kursiyerler, kursta, çanta, sepet, saklama kabı, kapı süslemesi, ayna ve vazo gibi dekoratif eşyaları yapıyor.

Dekoratif sanatlar usta öğretici Fadime Yılmaz Çeçen, AA muhabirine, unutulmaya yüz tutmuş Türk el sanatlarını yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki aydır kursun devam ettiğini belirten Çeçen, "Çok verimli bir süreç geçiriyoruz, verimli olmasının en büyük sebeplerinden biri de, kursiyerlerin yetenekli ve uyumlu olması. Kursumuz tamamlandıktan sonra sergiyle taçlandırmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Kursiyer Asiye Asya ise buradan alınan eğitimle aile ekonomisine katkı sağlayacağını söyledi.

Kurs sayesinde sosyalleşme fırsatı da yakaladıklarını belirten Asya, meslek öğrenmenin yaşının olmadığını böylelikle aile bütçelerine katkı sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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