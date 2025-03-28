Eskipazar Belediye Başkanı Cıva'dan Parklara Zarar Verenlere Sert Uyarı - Son Dakika
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Eskipazar Belediye Başkanı Cıva'dan Parklara Zarar Verenlere Sert Uyarı

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Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, belediyeye ait parklara zarar verenlere sert tepki göstererek ceza kesileceğini açıkladı. Ramazan ayında içki içen ve parkları tahrip edenlere karşı önlem alınacağını duyurdu.

28.03.2025 13:46  Güncelleme: 13:50
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Eskipazar Belediye Başkanı Serdar Cıva: "Parklara zarar verenlere gereken ceza kesilecek"

Cıva: "Ramazan ayında hem içki içiyorlar hem de aileler ile çocuklar için yaptığımız parkı yakıp yıkıyorlar"

KARABÜK - Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, belediyeye ait parktaki kamelyaya zarar verenlere sert tepki gösterdi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde belediyeye ait parkta bulunan kamelyalardan birine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi. Çalışanların durumu bildirmesi üzerine parkta inceleme yapan Belediye Başkanı Serkan Cıva, kamelyalara zarar verenlere sert tepki gösterdi. Göreve geldiği ilk günden itibaren vatandaşlara hizmet etmek için var gücüyle çalıştıklarını belirten Başkan Cıva, "Bu parka belirli bir grup geliyor. Ramazan ayında hem içki içiyorlar hem de aileler ile çocuklar için yaptığımız parkı yakıp yıkıyorlar" dedi.

"Kimsenin içkisi bizi bağlamaz" diyen Cıva, "Herkesin sevabı da günahı da kendine. Fakat içiyorsanız ağzınızla için. Burada ailelerin olduğu yer hem içki içiyorsunuz hem de yaptığımız parkı yıkıp gidiyorsunuz. Bu park neyinize batıyor. Bunlar hepimizin cebinden çıkıyor, sadece benim cebimden çıkmıyor" ifadelerini kullanarak tepkisini dile getirdi.

Kameralardan tespitlerin yapılması için çalışmaların başladığını aktaran Cıva, zarar veren şahıslara gereken cezanın kesileceğini duyurarak şunları söyledi: "İki gün sonra belediyeye gelip de 'Başkanım ben bilmiyordum, şunun oğlu bunun kızıyım' demesin. Dinlemeyeceğim ve cezası kesilecek. Allah rızası için yaptığımız işlere saygı gösterin."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Eskipazar Belediye Başkanı Cıva'dan Parklara Zarar Verenlere Sert Uyarı - Son Dakika

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