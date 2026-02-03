Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden Mihalıççık'ta Kar Küreme ve Tuzlama Çalışması

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Mihalıççık ilçesine bağlı Yalımkaya, Büyüksasa, Yeşilyurt ve Güney mahalleleri arasındaki güzergahta küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşım sağlaması için devam ediyor. Özellikle buzlanma ve don riskine karşı yapılan müdahalelerle yollar daha güvenli hale getirilirken, ekiplerin sahadaki çalışmaları beğeni topluyor.

Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca kırsal ve merkez mahallelerde ulaşımın aksamaması için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğini bildirdi.