Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Salı Pazarını Ziyaret Etti

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(ANKARA)- Salı pazarında vatandaşlar ve esnafla bir araya gelelerek onların taleplerini dinleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Muhtarımıza, pazarcı esnafımıza, selamlaştığımız tüm Ertuğrulgazi sakinlerine ilgileri için teşekkür ediyorum" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, vatandaş ve esnafla buluşmaya devam ediyor. Son adresi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde kurulan Salı Pazarı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, esnafa 'hayırlı işler' dileğinde bulundu. Pazar ziyaretinde Başkan Ünlüce'ye CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Tepebaşı İlçe Başkanı Tevfik Yıldırım, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri Ali Haydar Çelik, Nurcan Alkan ve Vural Yörük, Ertuğrulgazi Mahalle Muhtarı Çetin Aydın da eşlik etti.

Pazar esnafının taleplerini dinleyen Başkan Ünlüce'ye esnaf, meyve ikram etti. Vatandaş ve esnafın yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Ünlüce, onların fotoğraf çektirme taleplerini kırmadı.

Ünlüce, "Hava soğuk ama hemşehrilerimizin yürekleri sıcacık. İl Başkanımız Talat Yalaz ve meclis üyelerimizle birlikte Ertuğrulgazi Mahallemizdeki pazar yerini ziyaret ettik. Muhtarımıza, pazarcı esnafımıza, selamlaştığımız tüm Ertuğrulgazi sakinlerine ilgileri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.