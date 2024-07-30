Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere hasat desteği sağlıyor

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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Ayşe Ünlüce, çiftçiye destek için yaşama geçirilen "Hasat Desteği Projesi" kapsamında Uludere Mahallesi'nde buğday hasadına katıldı.

Kırsal kalkınmayı geliştirmek ve tarımsal faaliyetleri desteklemek için çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Tüm Biçerdöverciler ve Hasat Makinecileri Federasyonu ile iş birliği protokolü imzalayarak sürdürdüğü Hasat Desteği Projesi ile çiftçiye destek olmaya devam ediyor. Proje kapsamında Tepebaşı ilçesi Uludere Mahallesi'nde buğday hasadı gerçekleştirildi. Başkan Ünlüce de çiftçilerle bir araya gelerek hasat çalışmasına katıldı.

Hasadın üreticilere hayırlı uğurlu olmasını dileyen Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Büyükşehir Belediyesi olarak uzun yıllardır kırsalda, tarım ve hayvancılık yapan çiftçimize sağladığımız destekleri kesintisiz sürdürüyoruz. Bu kapsamda küçük çiftçiye nefes olan Hasat Desteği Proje'mizden 2024 yılı hasat döneminde 133'ü kadın bin 551 çiftçimiz faydalanacak. Bugün de 145 dekarlık alanda yapılacak hasat için 6 çiftçimizin başvurusu üzerine Uludere'deyiz. Uludere ile birlikte Tepebaşı bölgesinde şartları tutan 58 çiftçinin toplam bin 304 dekarlık tarlasında hasat yapacağız. Eskişehir genelinde ise 35 bin 285 dekarlık alandaki hasatla çiftçimize güç vereceğiz. Desteğimizin toplam maliyeti ise 5 milyon 398 bin TL. Tohum, gübre, mazot, işçilik ve hasat gibi maliyetlerdeki önlenemez artış nedeniyle çiftçinin yaşadığı derin sıkıntıyı çok yakından biliyoruz. İşte bu destek, çiftçimizin üzerindeki yükü bir nebze olsun azaltacaktır. Her zaman üretimin yanında durduk, durmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle bol, bereketli, güzel bir hasat dönemi olmasını diliyor; İmkanlarımız ölçüsünde her zaman çiftçimize destek olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum."