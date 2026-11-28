(ESKİŞEHİR)- Emirdağ ve Çevre Dernekleri Federasyonu yönetimi ile federasyona bağlı derneklerin temsilcileri, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti. Görüşmede, kente yönelik ortak projeler ve iş birliği olanakları ele alındı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Emirdağ ve Çevre Dernekleri Federasyonu yönetimi ve federasyona bağlı derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette, kent için yapılabilecek ortak çalışmalar ve iş birliği olanakları değerlendirildi.

Ziyarete Federasyon Başkanı Ahmet Eryürük, Başkan Vekili Dr. Figen Ayrancı, yönetim kurulu üyeleri ile federasyonun kurucu derneklerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Federasyon Başkan Vekili Dr. Figen Ayrancı, Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, "Bu şehirde doğduk, büyüdük, şehrimize borcumuz var diye düşünüyoruz. Sizinle şehrimiz için çalışmaktan mutluluk duyarız" dedi.