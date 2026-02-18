Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Özgür Özel'i Ziyaret Etti - Son Dakika
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce, Özgür Özel'i Ziyaret Etti

18.02.2026 13:59  Güncelleme: 15:12
Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla gerçekleştirdiği Başkent temasları kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

Ünlüce, Türk Medeni Kanunu'nun kabulünün 100'üncü yılı dolayısıyla çıktığı Ankara programında bir dizi ziyarette bulundu.

Ünlüce, ilk olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı organizasyonuyla Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle andı. Ünlüce'ye ziyaretinde CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Figen Kahya, Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ve Eskişehirli kadın meclis üyeleri eşlik etti.

CHP grup toplantısına katıldı

Ankara temasları kapsamında Ünlüce, TBMM'de CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya tarafından düzenlenen basın toplantısına katıldı. Toplantıda, Türk Medeni Kanunu'nun kadınlar açısından taşıdığı önem bir kez daha vurgulandı. Daha sonra Ünlüce, TBMM'de Özgür Özel başkanlığında gerçekleştirilen CHP grup toplantısına katıldı.

Grup toplantısının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu ile birlikte Türkiye Emekliler Derneği Eskişehir Şubesi yönetimi ile görüşen Ünlüce, dernek yöneticilerinin talep ve önerilerini dinledi. Program kapsamında CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan ile de görüşen Ünlüce, kentte yürütülen çalışmalar ve yerel yönetim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ünlüce, son olarak kadın belediye başkanlarıyla birlikte CHP lideri Özel'i ziyaret ederek, Ankara temaslarını tamamladı.

Ziyaretlerinin ardından açıklama yapan Ünlüce, Türk Medeni Kanunu'nun 100'üncü yılında hukuk önünde eşit yurttaşlık hakkının önemine dikkati çekerek, güçlü dayanışma ve ortak vizyonla halkçı ve kapsayıcı belediyecilik anlayışını büyütmeye devam edeceklerini dile getirdi.

